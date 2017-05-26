В Москве на улице Воздвиженка задержали 10-летнего мальчика, читавшего вслух отрывки из трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет». Об этом его отец Илья Скавронски сообщил «Медиазоне».

Как рассказал отец, во время прогулки с матерью ребенок начал декламировать прохожим отрывки из произведения, в это время мать находилась от него в 20–25 метрах.

«Жена сидела читала книгу, а ребенок декламировал “Гамлета”. подъехал наряд милиции, о чем-то они разговаривали без ее участия. Потом скрутили его, есть видеозапись того, что происходило. Стали запихивать – она подошла, пыталась воспрепятствовать этому»,- сказал Скавронски.

Он добавил, что мать пыталась воспрепятствовать задержанию, в результате чего ей порвали одежду и разбили планшет.

https://www.facebook.com/citizenshteyn/videos/vb.100002663238414/1283512068414222/?type=2&theater

Ребенка без сопровождения родителей увезли в ОВД «Арбат». Его родители поехали туда же. На отца составили протокол по статье 5.35 КоАП (неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию). «Медиазона» подчеркнула, что Скавронски не подписал этот документ, так как не согласился с его содержанием.

Как добавил проект «ОВД-Инфо», в полиции заявили, что мальчика забрали за попрошайничество. Отец пояснил, что ребенок не занимался попрошайничеством: «Он занимается театральной деятельностью. Для него эти выходы на улицу – это борьба с комплексами».

Кроме того, на мать ребенка пригрозили составить протокол по статье 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).