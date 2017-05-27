10-летнего мальчика, задержанного в центре Москвы после чтения отрывков из трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет», и его родителей отпустили из ОВД. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

На отца составили протокол по статье 5.35 КоАП (Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию).

Ребенка задержали вечером 26 мая на улице Воздвиженка во время прогулки с матерью. Как рассказал «Медиазоне» отец Илья Скавронски, мальчик начал декламировать прохожим отрывки из произведения, в то время как мать находилась от него в 20–25 метрах. Подъехали сотрудники полиции, «о чем-то разговаривали» с ребенком без матери, а после увезли его одного в ОВД «Арбат». Мать и отец поехали туда же.

Мать пыталась помешать полицейским забрать ребенка, в результате чего ей порвали одежду и разбили планшет. Из-за этого инцидента на нее пригрозили составить протокол по статье 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

https://www.facebook.com/citizenshteyn/videos/vb.100002663238414/1283512068414222/?type=2&theater

Как пояснили в пресс-службе МВД, полицейские решили, что мальчик потерялся, так как находился в центре Москвы без родителей. Сотрудники правоохранительных органов заметили, что ребенок подходил «то к одному прохожему, то к другому, то к одной машине, то к другой», найти его родителей они не смогли, поэтому увезли ребенка в ОВД.

По словам отца, изначально полицейские объяснили, что забрали мальчика за попрошайничество. «Он занимается театральной деятельностью. Для него эти выходы на улицу – это борьба с комплексами», – отверг отец версию полиции о попрошайничестве.