Старший советник президента США Джаред Кушнер, который также приходится зятем американскому лидеру Дональду Трампу, обсуждал с послом России в Вашингтоне возможность создать защищенный канал связи для контактов команды Трампа с Кремлем. Об этом The Washington Post рассказали чиновники, знакомые с данными разведки.

Как узнали спецслужбы, по итогам встречи в Trump Tower 1 и 2 декабря 2016 года Кисляк «доложил своему начальству в Москву», что Кушнер предлагает использовать для общения дипломатические средства. По словам источников, это было необходимо, чтобы скрыть их контакты от разведки перед инаугурацией Трампа.

Кисляк был «ошеломлен» предложением американской стороны использовать для переговоров систему коммуникаций при российском посольстве или консульстве. Издание подчеркнуло, что реализация этого предложения создала бы угрозу безопасности и для Москвы, и для команды Трампа.

По данным Reuters, Кушнер также скрыл информацию о как минимум трех телефонных разговорах с Кисляком во время предвыборной кампании. Собеседники агентства уточнили, что стороны обсуждали борьбу с терроризмом и улучшение российско-американских отношений.

Адвокат Кушнера, комментируя информацию Reuters, заявил, что во время президентской кампании он получал «тысячи звонков».

О намерении Федерального бюро расследований проверить Кушнера на наличие связей с Россией ранее сообщил NBC. По мнению следователей, зять Трампа может обладать полезной для расследования информацией. При этом отмечалось, что самого Кушнера ни в чем не обвиняют и не подозревают.