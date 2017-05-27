Иллюстрация: Ксения Шишкова

Почему Бен Финни, экономист и историк по образованию, увлекся в зрелом возрасте серфингом, сказать непросто. Сам он никогда не рассказывал об этом, но можно предположить, что все началось в Калифорнии. Он родился в Сан-Диего в 1933-м и действительно вырос на волне популярности серфинга среди жителей калифорнийского побережья. Однако, закончив Калифорнийский университет в Беркли, вовсе не взялся за доску, а устроился экономистом в сталелитейную компанию. Проработав менее года, Финни уволился и неожиданно для всех уехал на Гавайи, чтобы поступить в Гавайский университет.