Почему Бен Финни, экономист и историк по образованию, увлекся в зрелом возрасте серфингом, сказать непросто. Сам он никогда не рассказывал об этом, но можно предположить, что все началось в Калифорнии. Он родился в Сан-Диего в 1933-м и действительно вырос на волне популярности серфинга среди жителей калифорнийского побережья. Однако, закончив Калифорнийский университет в Беркли, вовсе не взялся за доску, а устроился экономистом в сталелитейную компанию. Проработав менее года, Финни уволился и неожиданно для всех уехал на Гавайи, чтобы поступить в Гавайский университет.
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