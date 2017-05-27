Российский миллиардер Олег Дерипаска согласился дать показания в Сенате США о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы при том условии, что Вашингтон предоставит ему полный иммунитет. Об этом The New York Times рассказали источники в Конгрессе.

По их словам, американская сторона предложение бизнесмена отклонила, так как посчитало, что эти договоренности «создадут сложности» для следователей из Федерального бюро расследований.

В марте Associated Press сообщило, что Дерипаска секретно работал с бывшим руководителем предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом. По информации агентства, в 2006 году стороны подписали контракт, по которому Манафорт получал от Дерипаски ежегодно по $10 млн до 2009 года за продвижение интересов президента России Владимира Путина.

Сообщалось, что в задачи Манафорта входило создание политической стратегии, которая должна была «подрывать» авторитет антироссийской оппозиции на территории бывшего СССР. План также предполагал оказание влияния на политиков, бизнесменов и СМИ в США, Европе и постсоветских республиках.

Сам Манафорт подтвердил, что работал на Дерипаску, но подчеркнул, что его работа была законной. Представитель Дерипаски также говорил, что Манафорт сотрудничал бизнесменом, но их контракты касались «исключительно бизнес интересов» миллиардера. В Кремле говорили, что «не имеют никакого отношения» к стратегии Манафорта.

Заметка дополняется.