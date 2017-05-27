Более 20 IT-компаний США написали письмо в Конгресс с просьбой изменить законодательство о слежке в интернете. Обращение публикует The Verge.

Инициаторы предлагают лишить Агентство национальной безопасности (АНБ) части полномочий и установить контроль над его деятельностью. Компании просят ограничить объем информации, который спецслужба может собирать с помощью программного обеспечения для массовой слежки PRISM. Кроме того, по мнению авторов, необходимо обеспечить прозрачность сведений о том, какие именно данные собирает АНБ.

Инициаторы считают, что каждый запрос на получение персональных данных пользователей должен сопровождаться судебным надзором.

Письмо подписали Facebook, Google, Airbnb, Amazon, Dropbox, Microsoft, Uber, Yahoo и другие. Они указали, что своим обращением выступают за реформу закона 2008 года,который обеспечивает работу PRISM с правовой точки зрения.

О системе PRISM в 2013 году впервые рассказал бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден. Он также сообщил о вовлеченности в слежку Microsoft, Yahoo, Google, Facebook и других крупных IT-компаний. После раскрытия методов слежки Сноуден получил убежище и вид на жительство в России. На родине ему грозит пожизненное заключение.