Умер американский политолог и бывший советник по национальной безопасности президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский. Об этом сообщила его дочь Мика.

https://twitter.com/morningmika/status/868288370677600256

Бжезинскому было 89 лет. По словам его дочери, он умер 26 мая в больнице в Фоллс-Черч, штат Вирджиния.

https://twitter.com/morningmika/status/868289029162381312

Как напоминает The New York Times, Бжезинский был известен своим критическим отношением к коммунизму и Советскому Союзу. Он активно выступал за расширение НАТО и ограничение влияния Москвы.

Он написал более 30 книг. В их числе – «Великая шахматная доска: главенство Америки и ее геостратегические императивы» (1997). В ней он призывал США стать доминирующей силой в Евразии и сдерживать влияние СССР в том регионе, поскольку, по его мнению, та страна, которая контролирует Евразию, может достигнуть власти над всем миром. В 2012 году он посоветовал Украине считать себя «старшим братом» России.