Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова пообещала разобраться в ситуации вокруг задержания полицейскими в Москве 10-летнего мальчика. Об этом она написала в фейсбуке.

https://www.facebook.com/ombudswoman/posts/1465464573545304

Ранее члены Общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав граждан в местах принудительного содержания не обнаружили нарушений при задержании ребенка, указывает ТАСС.

Полицейские задержали мальчика вечером 26 мая на улице Воздвиженка во время прогулки с матерью. Ребенок декламировал отрывки из трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет», а мать находилась в 20–25 метрах от него. Как рассказал отец мальчика Илья Скавронски, полицейские сначала поговорили с ребенком без матери, а после увезли его одного в ОВД «Арбат».

Мать мальчика попыталась помешать полицейским, после чего ей порвали одежду и разбили планшет. Кроме того, на нее пригрозили составить протокол по статье 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

https://www.facebook.com/citizenshteyn/videos/vb.100002663238414/1283512068414222/?type=2&theater

В МВД пояснили, что забрали ребенка в отделение, так как решили, что он потерялся. До этого сообщалось, что полицейские задержали мальчика, считая, что он занимается попрошайничеством. Отец ребенка заявлял, что он «занимается театральной деятельностью» и на улицы выходит, чтобы бороться с комплексами.

Позднее мальчика с родителями отпустили из ОВД. На отца сначала составили протокол по статье 5.35 КоАП (Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию). Позднее адвокат Татьяна Соломина сообщила, что протокол будет аннулирован, и полицейские извинились перед отцом задержанного мальчика.

https://twitter.com/SolominaTatiana/status/868274728779341825