Сотрудники полиции извинились перед отцом декламировавшего «Гамлета» 10-летнего мальчика, задержанного в центре Москвы вечером 26 мая. Об этом в твиттере сообщила адвокат Татьяна Соломина.

https://twitter.com/SolominaTatiana/status/868274728779341825

Она добавила, что в отношении полицейских, задержавших ребенка, проведут служебную проверку. Протокол, составленный на отца мальчика по статье 5.35 КоАП (Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию), будет аннулирован.

Разобраться в ситуации пообещала и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. «Я, конечно, понимаю, что полицейский не аниматор, но это же ребенок», – отметила она.

Полиция задержала мальчика вечером 26 мая на улице Воздвиженка, когда он читал прохожим отрывки из шекспировской трагедии. Мать ребенка находилась в 20–25 метрах от него. Позднее она пыталась помешать полицейским увезти мальчика в ОВД; ей порвали одежду и разбили планшет.

В пресс-службе МВД объяснили, что задержали ребенка, считая, что он потерялся. До этого сообщалось, что полицейские задержали мальчика по подозрению в попрошайничестве. Отец ребенка заявлял, что он «занимается театральной деятельностью» и на улицы выходит, чтобы бороться с комплексами.