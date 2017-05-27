Акционеры Альфа-Банка Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан подали в суд Нью-Йорка иск к онлайн-изданию Buzzfeed. Об этом сообщает Associated Press.

Сумма иска не раскрывается. Ответчиками по нему выступают главный редактор Buzzfeed Бен Смит, репортер Кен Бенсингер, а также редакторы Мириам Элдер и Марк Скуфс. Копию документа на своем сайте выложила Politico.

Разбирательство связано с публикацией Buzzfeed в январе 2017 года доклада, который якобы получили российские спецслужбы на президента США Дональда Трампа. Согласно этому досье, истцы причастны к предполагаемому плану российских властей повлиять на исход президентских выборов в США.

В иске совладельцев Альфа-банка отмечается, что ресурс опубликовал клеветническую информацию, а также допустил в материале множество ошибок, в том числе неправильно написал название «Альфы-груп».

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В свою очередь, представитель Buzzfeed Мэтт Миттенталь заявил, что сведения из опубликованного в январе досье «остаются в центре общественного внимания», и расследование в связи с докладом продолжается. Он добавил, что журналисты по-прежнему будут работать над этой темой.

Ранее в Buzzfeed отмечали, что им не удалось проверить и подтвердить обнародованные данные. В Кремле опубликованное досье назвали «уткой», а сам Трамп высказал мнение, что подобные «фейковые новости» распространяют его политические оппоненты.

«Компромат на Трампа» якобы собирала фирма бывшего сотрудника МИ-6 Кристофера Стила Orbis Business Intelligence, специализирующаяся на расследованиях в области безопасности. Стил, в свою очередь, получил информацию от президента Российско-Американской торговой палаты в США Сергея Миллиана через неназванный источник. Миллиан позднее заявил, что не был источником информации для Стила.

В ноябре 2016 года журнал Slate рассказал об «активном взаимодействии» Трампа с Альфа-банком. Как сообщало издание, на сервер Trump Organization, приходили сообщения с почтовых адресов российского банка. Официальный представитель Альфа-банка говорил, что информация об их контактах с президентом США является «заведомо ложной». Банк нанял для расследования организацию, занимающуюся кибербезопасностью, которая пришла к выводу, что описанная в Slate ситуация могла стать последствием «спам-атаки».