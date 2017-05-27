Программа AlphaGo больше не будет играть в го. Об этом заявили в компании – разработчике программы DeepMind, принадлежащей Alphabet (материнской фирме Google).

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Такое решение было принято после того, как 27 мая компьютер окончательно победил сильнейшего игрока в мире, китайца Ке Цзе, выиграв у него три партии из трех. Как отметил сооснователь DeepMind Демис Хассабис, это достижение – вершина для AlphaGo.

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