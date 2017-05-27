Следственный комитет (СК) проведет доследственную проверку, чтобы установить обстоятельства, при которых 26 мая в центре Москвы полицейские задержали 10-летнего мальчика, декламировавшего прохожим Шекспира. Об этом говорится в сообщении СК.

«Следствие даст правовую оценку действиям сотрудников полиции, а также примет решение о направлении административного материала в отношении родителей», – отметили в ведомстве.

Сейчас в СК изучают видеозапись, на которой женщина, которая была рядом с ребенком, «воспрепятствовала действиям сотрудников полиции, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей». Следователи проверят ее действия на признаки преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Видимо, речь идет о ролике, опубликованном активисткой Ириной Яценко – на записи видно, как полицейские тащат к машине кричащего мальчика, а женщина, представляющаяся его знакомой, просит этого не делать и поговорить.

﻿В СК также обратили внимание, что «информация о происшествии, распространенная в СМИ, в том числе заинтересованными лицами, является преждевременной и может быть необьективной». В ведомстве попросили всех очевидцев происшествия обратиться в Пресненский следственный отдел Главного следственного управления СК по Москве.

Между тем в МВД в связи с инцидентом выпустили пресс-релиз, в котором утверждают: мальчик, о котором идет речь, заявил сотрудникам полиции, что собирает деньги и находится на улице без взрослых. Из-за этого полицейские решили забрать его в ОВД и вызвать для разбирательства родителей.

«При помещении мальчика в служебный автомобиль к сотрудникам полиции подошла женщина, представившаяся соседкой мальчика, и попросила передать несовершеннолетнего ей, что являлось бы прямым нарушением закона. Получив отказ, женщина попыталась воспрепятствовать законным действиям полицейских, начала кричать, провоцируя конфликт и привлекая к себе внимание прохожих, а также записывать происходящее на камеру мобильного телефона», – говорится в сообщении МВД.

Полиция задержала ребенка вечером 26 мая на Воздвиженке, заподозрив его в мошенничестве. Позднее в пресс-службе МВД сообщили, что отвезти мальчика в ОВД полицейские решили, так как сочли, что ребенок потерялся: по их словам, он подходил «то к одному прохожему, то к другому, то к одной машине, то к другой». Мачеха ребенка пыталась помешать полицейским увезти мальчика, из-за этого ей разбили планшет и порвали одежду.

Ночью мальчика и его родителей отпустили ОВД, полицейские извинились перед отцом ребенка. Также, по данным адвоката, будет аннулирован протокол, составленный на отца по статье 5.35 КоАП (Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию).