Пресненский суд Москвы арестовал до 19 июля 2017 года бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» (основанной художественным руководителем театра «Гоголь-центр» Кириллом Серебренниковым) Нину Масляеву. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Ходатайство следствия подлежит удовлетворению. Масляева обвиняется в тяжком преступлении, следствием представлено достаточно доказательств, что, находясь на свободе, Масляева может скрыться и угрожать свидетелям. Суд постановил избрать в отношении Масляевой меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 июля», – сказала судья.

Масляевой предъявлены обвинения в хищении около 1,2 млн бюджетных средств в составе группы лиц. Как заявил на суде следователь, свою вину она не признала. При этом, по его словам, вина Масляевой подтверждается собранными доказательствами и показаниями свидетелей, в том числе Серебренникова.

Ранее адвокат Масляевой Павел Теплухин говорил, что она готова признать вину и заключить сделку со следствием. Как отмечает «Интерфакс», соглашение с этим адвокатом позднее было расторгнуто.

25 мая суд отправил под домашний арест бывшего генерального директора «Седьмой студии» Юрия Итина. Свою вину в хищениях он не признал, отметив, что в течение трех лет, за которые якобы проходили хищения, он был в Ярославле и не осуществлял оперативного управления студией.

Масляеву и Итина задержали после обысков 23 мая в «Гоголь-центре», в тот же день обыск прошел и в квартире у Серебренникова. В Следственном комитете пояснили, что обыски связаны с делом о хищении в 2011–2014 годах 200 млн рублей бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии». При этом согласно постановлению суда, «Седьмая студия» получила из бюджета 66,5 млн рублей, из которых 1,2 млн было похищено.

@widget type=post-embed id=83245

Самого Серебренникова 23 мая допросили как свидетеля по делу о хищениях и отпустили, обязав повторно явиться к следователю. 26 мая в своем первом после допроса сообщении в фейсбуке режиссер назвал «чудовищной несправедливостью» обыски у него в квартире и в «Гоголь-центре».

Президент РФ Владимир Путин назвал «дураками» организаторов обыска у Серебренникова. В свою очередь, министр культуры РФ Владимир Мединский подчеркнул, что расследование в «Гоголь-центре» не имеет никакого отношения к творчеству: «В данном случае речь идет исключительно о технических, финансовых и бухгалтерских делах».