Пресненский суд Москвы арестовал до 19 июля 2017 года бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» (основанной художественным руководителем театра «Гоголь-центр» Кириллом Серебренниковым) Нину Масляеву. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Ходатайство следствия подлежит удовлетворению. Масляева обвиняется в тяжком преступлении, следствием представлено достаточно доказательств, что, находясь на свободе, Масляева может скрыться и угрожать свидетелям. Суд постановил избрать в отношении Масляевой меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 июля», – сказала судья.
Масляевой предъявлены обвинения в хищении около 1,2 млн бюджетных средств в составе группы лиц. Как заявил на суде следователь, свою вину она не признала. При этом, по его словам, вина Масляевой подтверждается собранными доказательствами и показаниями свидетелей, в том числе Серебренникова.
Ранее адвокат Масляевой Павел Теплухин говорил, что она готова признать вину и заключить сделку со следствием. Как отмечает «Интерфакс», соглашение с этим адвокатом позднее было расторгнуто.
25 мая суд отправил под домашний арест бывшего генерального директора «Седьмой студии» Юрия Итина. Свою вину в хищениях он не признал, отметив, что в течение трех лет, за которые якобы проходили хищения, он был в Ярославле и не осуществлял оперативного управления студией.
Масляеву и Итина задержали после обысков 23 мая в «Гоголь-центре», в тот же день обыск прошел и в квартире у Серебренникова. В Следственном комитете пояснили, что обыски связаны с делом о хищении в 2011–2014 годах 200 млн рублей бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии». При этом согласно постановлению суда, «Седьмая студия» получила из бюджета 66,5 млн рублей, из которых 1,2 млн было похищено.
Самого Серебренникова 23 мая допросили как свидетеля по делу о хищениях и отпустили, обязав повторно явиться к следователю. 26 мая в своем первом после допроса сообщении в фейсбуке режиссер назвал «чудовищной несправедливостью» обыски у него в квартире и в «Гоголь-центре».
Президент РФ Владимир Путин назвал «дураками» организаторов обыска у Серебренникова. В свою очередь, министр культуры РФ Владимир Мединский подчеркнул, что расследование в «Гоголь-центре» не имеет никакого отношения к творчеству: «В данном случае речь идет исключительно о технических, финансовых и бухгалтерских делах».
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