Председатель парламента Чечни Магомед Даудов прокомментировал информацию правозащитников о своей причастности к издевательствам и пыткам геев в республике. Об этом он написал в инстаграме:

«Я хочу, чтобы эти “правдорубы” знали, что я не поднимаю руку на беззащитных людей, даже если презираю их. Однако, тем, кто решил выставить меня изувером я скажу – мне претит даже подавать на вас в суд за эту дешевую клевету, ибо, к вашему счастью, мне пришлось бы на этой бумаге писать те отвратительные слова, которые вы совершенно спокойно можете говорить при собственных детях. Я готов к любому следственному разбирательству с вами как гражданин России. Но, как чеченец я просто презираю вас!!!».

Он отметил, что «продажные ревнители “прав человека”» пытаются приписать ему рукоприкладство «над теми, кого у нас не было никогда!».

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26 мая Human Rights Watch (HRW) опубликовала доклад, в котором привела свидетельства очевидцев, что Даудов наблюдал за тем, как полицейские избивают и унижают предполагаемых геев в «секретных тюрьмах» в Чечне. По данным HRW, Даудов также лично дал команду на «жесткую зачистку геев».

Представитель секретариата парламента Чечни Зелимхан Джамалдинов в тот же день заявил, что «плевать хотел» на то, что «пишут какие-то европейские подкормочные продажные журналисты».

О том. что Даудов посещал «секретные тюрьмы» для геев, писала и «Новая газета». Издание не указывало, что он лично участвовал в пытках. 22 «Новая» узнала о «панике и саботаже» в руководстве Чечни из-за доследственной проверки по поводу возможного преследования геев в республике.

В начале апреля газета опубликовала несколько материалов о преследовании геев в Чечне. После этого пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов заявил, что публикация издания – «абсолютная ложь», так как, по его мнению, «нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике». Сам Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвал статьи о преследовании геев в Чечне «провокационными», обвинил публикующие их СМИ в проведении пиар-кампании и посоветовал журналистам «Новой газеты» на коленях извиниться перед чеченским народом.