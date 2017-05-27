Два истребителя Королевских военно-воздушных сил Великобритании совершили вылет по тревоге из-за российских самолетов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу британского министерства обороны.

По данным ведомства, два российских самолета нарушили воздушное пространство королевства, после этого истребители Typhoon были подняты с военно-воздушной базы в шотландском Лоссимуте. Оба они сейчас благополучно вернулись на базу, уточнили в министерстве.

Reuters напоминает, что за последние годы на фоне обострения отношений России и Запада из-за украинского кризиса участились случаи, когда странам НАТО приходилось направлять истребители на перехват российских самолетов. Daily Mail составила подобный список для Великобритании; в нем около десятка случаев.

Осенью 2016 года The Washington Post писала, что российские пилоты якобы издеваются над летчиками НАТО, летающими над Балтикой. По данным газеты, после сближения с самолетами НАТО на расстояние до девяти метров «русские пилоты» в некоторых случаях показывали летчикам НАТО средний палец.