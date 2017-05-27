Иконы из запасников центральных и региональных музеев можно было бы передавать на хранение в специально оборудованные помещения в храмах РПЦ. Об этом на круглом столе «Музеи-храмы: вчера, сегодня, завтра» в рамках фестиваля «Интермузей-2017» заявил епархиальный древлехранитель Московской городской епархии протоиерей Леонид Калинин, передает ТАСС.

Он пояснил, что в музейных запасниках «еще со времени разорения церкви» находится очень много икон, которые стали там «мертвым грузом». Вместо этого они могли бы передаваться в храмы, соблюдающие все музейные правила по охране и условиям содержания.

@widget type=post-embed id=82843

По словам Калинина, сами епархии ведут работу по созданию церковных музеев, поскольку многие предметы ветшают, «не могут использоваться в богослужениях и переходят в режим бережного хранения».