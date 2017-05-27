Иконы из запасников центральных и региональных музеев можно было бы передавать на хранение в специально оборудованные помещения в храмах РПЦ. Об этом на круглом столе «Музеи-храмы: вчера, сегодня, завтра» в рамках фестиваля «Интермузей-2017» заявил епархиальный древлехранитель Московской городской епархии протоиерей Леонид Калинин, передает ТАСС.
Он пояснил, что в музейных запасниках «еще со времени разорения церкви» находится очень много икон, которые стали там «мертвым грузом». Вместо этого они могли бы передаваться в храмы, соблюдающие все музейные правила по охране и условиям содержания.
По словам Калинина, сами епархии ведут работу по созданию церковных музеев, поскольку многие предметы ветшают, «не могут использоваться в богослужениях и переходят в режим бережного хранения».
«Важно, чтобы в церковное сознание было внедрено то положение, которое принято и в государственной музейной сфере. Мы понимаем, что не следует создавать параллельных критериев оценки и правил хранения, показа и прочего. Мы придерживаемся того, что это должно быть единообразно как в государственной, так и в церковной сферах», – отметил он.
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