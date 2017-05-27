Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что его почтовый ящик в Gmail пытались взломать некие «проправительственные» хакеры. Он пояснил в твиттере, что получил предупреждение о фишинговой атаке от Google.

https://twitter.com/durov/status/868464974351544321

Дуров отметил, что хотя и не пользуется Gmail для важной переписки, совсем не удивлен происходящему. Других комментариев он не дал. «Роскомсвобода» отмечает, что пока неизвестно, связана ли попытка взлома почты Дурова с давлением на Telegram в России.

25 мая в Роскомнадзоре подтвердили, что отправляли в Telegram запрос о данных для внесения в реестр организаторов распространения информации. Несколько мессенджеров (WeChat, BlackBerry Messenger, Imo, Line, Vchat и Zello), до этого отказавшихся предоставить информацию для реестра, подверглись блокировке; сайт WeChat после сотрудничества с Роскомнадзором разблокировали.

«Ведомости» писали, что в случае отказа предоставить требуемые данные Роскомнадзору Telegram также заблокируют. В свою очередь, в мессенджере заявляли, что не будут сотрудничать с российскими властями и спецслужбами, те не получат от Telegram «ни бита» информации.

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25 мая исследовательская и правозащитная организация Citizen Lab опубликовала доклад о масштабной фишинговой атаке российских хакеров из группировки Fancy Bear. Ее целью стали более 200 человек в 39 странах, в том числе чиновники, журналисты, общественные деятели, бизнесмены и военные. Среди прочего, выяснилось, что на основе данных, полученных при взломе почты американского журналиста Дэвида Сэттера, хакеры сфальсифицировали «доказательства» связи российских независимых СМИ и оппозиционера Алексея Навального с Госдепом США.