Авиакомпания British Airways до конца дня 27 мая отменила все рейсы из лондонских аэропортов Хитроу и Гатвик. Об этом сообщает BBC News.

https://twitter.com/brenthoberman/status/868457456535453696

До этого предполагалось, что отменят рейсы, которые должны были вылететь из Лондона до 18:00 по местному времени (20:00 мск). В перевозчике принесли извинения пассажирам и пообещали решить проблему как можно быстрее.

Причиной для отмены полетов стал глобальный сбой в компьютерной системе, продолжающийся почти весь день и затронувший даже сайт авиакомпании и телефонную сеть. Причины сбоя пока уточняются, но в British Airways подчеркивают, что он не связан с хакерской атакой.

https://twitter.com/AnnaOnTheWeb/status/868436837756542976

Из-за сбоя в Хитроу скопились десятки сотен пассажиров и их багаж. Как напоминает NBC News, это не первый сбой у British Airways – ранее в мае ее сайт упал минимум на несколько часов, не работали также некоторые сервисы. Сбои также привели к массовым задержкам рейсов в сентябре и июне прошлого года.