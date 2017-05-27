Президент США Дональд Трамп вечером 27 мая вылетел на личном самолете из Сицилии обратно в Вашингтон, завершив свой первый зарубежный визит в качестве президента, передает Reuters.

С 19 мая американский лидер вместе с женой Меланьей Трамп посетил Саудовскую Аравию, Израиль, саммит НАТО в Бельгии и встречу стран «Большой семерки» в Италии, а также встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане.

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Президент, среди прочего, подписал крупнейший в истории страны оборонный контракт с Саудовской Аравией на $109,7 млрд, назвал Россию «крупнейшей угрозой» для НАТО, а на встрече G7 отказался принимать решение по Парижскому соглашению по климату (из которого обещал выйти во время предвыборной кампании). Трамп также совместно с представителями других стран выразил готовность усилить санкции против России по Украине.

25 мая в центре Брюсселя против Трампа и НАТО прошли протестные акции, участники которых выражали недовольство призывами американского президента к увеличению военных расходов альянса. Во время встречи «Большой семерки» демонстранты вышли на улицы Сицилии, полиция применила к ним слезоточивый газ.