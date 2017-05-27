Старший советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер предлагал создать защищенный канал связи для контактов команды Трампа и Кремля для взаимодействия по сирийскому вопросу, пишет Associated Press со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщает собеседник агентства, канал должен был «облегчить деликатные дискуссии» о Сирии и помочь администрации Трампа выработать варианты взаимодействия с Россией в этом вопросе. В частности, Кушнер предлагал обеспечить связь между экс-советником Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном и российскими военными лидерами.

О том, что Кушнер в декабре 2016 года предложил Кисляку создать защищенный канал связи ранее написала The Washington Post. Как сообщалось, Кисляк был «ошеломлен» предложением американской стороны использовать для переговоров систему коммуникаций при российском посольстве или консульстве.

В Госдуме публикацию газеты назвали «дребеденью».

По данным Reuters, Кушнер также скрыл информацию о минимум трех телефонных разговорах с Кисляком во время предвыборной кампании. Собеседники агентства уточнили, что стороны обсуждали борьбу с терроризмом и улучшение российско-американских отношений.

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