Полиция Манчестера опубликовала фотографию предполагаемого террориста-смертника Салмана Абеди, устроившего теракт на стадионе «Манчестер Арена».

https://twitter.com/gmpolice/status/868572352451313664

Полицейские также сообщили, что им удалось установить место сбора бомбы.

«Одним из последних мест, куда ходил Абеди, была квартира в центре города, и оттуда он направился к “Манчестер-Арене”. Скорее всего именно в этой квартире производилась сборка взрывного устройства», – говорится в заявлении.

Как отмечается, полиция продолжает обыски еще в 14 местах, в расследование вовлечены около тысячи человек.

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Теракт на «Манчестер Арена» произошел вечером 22 мая. Погибли 22 человека, в том числе дети. Более 70 человек пострадали. Ответственность за атаку на себя взяло «Исламское государство».

По подозрению в причастности к теракту были арестованы 13 человек, включая отца и двух братьев Абеди. Двоих человек полиция отпустила без предъявления обвинений.

По данным NBC, Салман Абеди связан с «Аль-Каидой» и тренировался в их лагерях. Сообщалось также, что он ездил в Ливию и мог посещать Сирию.

24 мая The New York Times опубликовала фотографии улик с места теракта: шрапнели, рюкзака и батареи, которые предположительно принадлежали террористу. На следующий день после теракта источники CBS назвали имя предполагаемого организатора взрыва.

После этого Великобритания отказалась делиться с США данными о ходе расследования теракта, а министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд предупредила США, что «это не должно повториться».