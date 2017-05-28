Авиакомпания British Airlines практически полностью восстановит работу в лондонских аэропортах Хитроу и Гатвик 28 мая, передает «Би-би-си».

Как отмечает издание, компания будет работать по «практически штатному расписанию» в Гэтвике и запустит «большую часть сервисов» в Хитроу. BA также принесла извинилась перед пассажирами за произошедшее.

Ранее стало известно, что British Airlines до конца 27 мая отменила все рейсы из Хитроу и Гатвика из-за глобального сбоя в компьютерной системе.

Как говорил глава BA Алекс Круз, причиной сбоя стали перебои в электроснабжении. Вариант с кибератаками он отверг.