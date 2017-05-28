Самолет певца Элвиса Пресли продали на аукционе в Калифорнии, передает Associated Press.

Речь идет о авиалайнере Lockheed Jetstar 1962 года выпуска, который принадлежал самому музыканту и его отцу Вернону Пресли. Самолет больше 35 лет находился у неназванного коллекционера, который не пользовался лайнером и снял с него двигатели.

https://twitter.com/ToddCoopee/status/867807735093624833

Оценочная стоимость лота составляла $2–3,5 млн, но покупатель, чье имя также не раскрывается, в итоге приобрел самолет за $430 тысяч.

Как говорится на сайте аукциона, некоторые детали внутренней отделки Lockheed Jetstar были изготовлены на заказ специально для Пресли. В частности, салон оформлен деревом с позолотом и креслами с красной бархатной обивкой.