Близкая к «Аль-Каиде» ливийская группировка «Ансар аш-Шариа» объявила о роспуске организации, передает Reuters со ссылкой на заявление террористов.
Как следует из документа, главной причиной стали человеческие потери группировки. В частности, большинство лидеров «Ансар аш-Шарии» погибли в боях с армией Ливии. При этом террористы призвали «революционные силы» объединиться для создания «единого фронта».
США считают группировку ответственной за нападению на консульство Соединенных Штатов в Бенгази. Нападение произошло 11 сентября 2012 года. В результате инцидента погиб посол США в Ливии Кристофер Стивенс и три сотрудника диппредставительства.
Террористы тогда отвергали обвинения.
«Ансар аш-Шариа» появилась после свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году, группировку возглавил Мухаммад аз-Захауи. Ливийские войска убили его в январе 2015 года.
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