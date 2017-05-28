В Иркутске прошел первый полет российского самолета МС-21.

https://www.youtube.com/watch?v=n1bMYv5JQNw

Как сказал источник ТАСС на Иркутском авиационном заводе, «полет прошел нормально, как планировалось».

Агентство напоминает, что первый полет МС-21 планировался в декабре 2016 года, но затем дату перенесли сначала на апрель, а потом на конец мая. Перед первым публичным полетом лайнер должен пройти летные испытания, их дату завод-изготовитель пока не называет, уточняет ТАСС.

МС-21 впервые показали в июне прошлого года. Предполагается, что самолет заменит в России Ту-204 и Ту-154Б/М, а также Boeing 737 и A-320.