В Иркутске прошел первый полет российского самолета МС-21.
https://www.youtube.com/watch?v=n1bMYv5JQNw
Как сказал источник ТАСС на Иркутском авиационном заводе, «полет прошел нормально, как планировалось».
Агентство напоминает, что первый полет МС-21 планировался в декабре 2016 года, но затем дату перенесли сначала на апрель, а потом на конец мая. Перед первым публичным полетом лайнер должен пройти летные испытания, их дату завод-изготовитель пока не называет, уточняет ТАСС.
МС-21 впервые показали в июне прошлого года. Предполагается, что самолет заменит в России Ту-204 и Ту-154Б/М, а также Boeing 737 и A-320.
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