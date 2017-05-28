Уход из жизни Збигнева Бжезинского, тихо скончавшегося в нью-йоркском госпитале на 90-м году жизни, был на удивление уважительно прокомментирован многими российскими политиками и экспертами-международниками. Учитывая ту зловещую репутацию, которую, кажется сознательно создавали покойному политологу (в случае Збигнева Бжезинского «политолог» действительно обозначает его сферу профессиональных занятий) в популярных версиях о причинах распада СССР и нынешних российских бедах, это кажется даже трогательным. Впрочем, уделять много внимания специфической репутации Бжезинского в России, наверное, не стоит. Хотя и она, безусловно, – часть его биографии. Збигнев Бжезинский яркий и противоречивый деятель не менее яркой и противоречивой эпохи, причем сумевший определить некоторые ее черты. События последней трети XX века, те направления, которые приняла тогда холодная война, определялись, в том числе его мыслями и идеями. Некоторые из его предложений оказались чрезвычайно продуктивными, в том числе и те, о последствиях реализации которых приходится жалеть до сих пор.

Эмигрант на пути в Вашингтон

Збигнев Бжезинский пример академического профессора и эмигранта, сумевшего пробиться на самую вершину американской политики. Он был одним из осколков того европейского мира, который был уничтожен Второй мировой войной. Збигнев родился в 1928 году в Варшаве в польской дворянской семье (считается, что фамилия семьи происходит от польского названия города Бережаны в нынешней Тернопольской области Украины, с которым был связан род Бжезинских).