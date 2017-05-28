Решение «Башнефти» выплатить по итогам 2016 года небольшие дивиденды позволит ее основному акционеру – «Роснефти» – сэкономить на налогах. Об этом пишет «Интерфакс».

Агентство напоминает, что «Башнефть» решила заплатить за 2016 год дивиденды только по привилегированным акциям на сумму 3 млн рублей, а также выплатить промежуточные дивиденды в конце 2017 года.

«Согласно действующему налоговому кодексу, российская организация, владеющая не менее чем 50%-ной долей в уставном капитале другой организации не менее 365 календарных дней до дня принятия решения о выплате дивидендов, выплачивает налог на прибыль по ставке 0%. В остальных случаях налог на прибыль в виде дивидендного дохода составляет 13%», – поясняет «Интерфакс».

Решение перенести выплату дивидендов за 2016 года на конец 2017 года в «Башнефти» объяснили ростом затрат на капитальный ремонт нефтеперерабатывающих заводов. «Интерфакс» уточняет, что по итогам 2015 года компания выплатила дивиденды в размере 29 млрд рублей.

«Роснефть» купила принадлежавшие государству 50,08% акций «Башнефти» в октябре 2016 года. Компания Игоря Сечина заплатила за это 329,7 млрд рублей.