Полиция составила протокол о неповиновении полицейским на мачеху ребенка, которого задержали в центре Москвы 26 мая. Об этом ТАСС сообщили в московском ГУ МВД.

В полиции уточнили, что информация об аннулировании протокола в отношении отца ребенка не соответствует действительности. На него составили протокол о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Кроме того, добавили в МВД, извинения принесли не отцу мальчика, как ранее сообщалось, а самому ребенку – «за причиненные неудобства».

О задержании 10-летнего мальчика, который на Воздвиженке вслух читал отрывки из трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет», вечером 26 мая сообщил его отец Илья Скавронски. По его словам, во время прогулки ребенок начал декламировать прохожим отрывки из произведения, в это время мать находилась от него в 20–25 метрах.

Она пыталась помешать полицейским увезти мальчика в ОВД. Как объясняли в МВД, ребенка увезли в отделение, посчитав, что он занимается попрошайничеством.