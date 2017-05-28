Полиция изъяла у участников митинга против сноса домов в Москве баннеры про Владимира Путина и Сергея Собянина. Об этом в твиттере сообщил один из организаторов акции Сергей Давидис.

По его словам, оставить разрешили только плакат «Собянина в отставку».

https://twitter.com/Pjatak/status/868781068845010946

Марш на улице Вавилова в Москве согласован, напоминает «Медиазона». Акцию организовали ПАРНАС, «Яблоко», Партия 5 декабря, «Демократический выбор». По данным «Белого счетчика», к 13:45 мск на марш пришли 2,2 тысячи человек.

На проспекте Сахарова 6 мая 2017 года во время митинга, посвященного «болотному делу», полиция убрала со сцены лозунг про Путина и Рамзана Кадырова. Кроме того, полицейские изъяли баннер с надписью «Болотное дело – позор России».