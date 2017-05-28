Совладелец Бинбанка Микаил Шишханов уходит с поста председателя правления кредитной организации. Об этом сказано в сообщении Бинбанка.
Шишханов переходит в группу «Сафмар» (бывшая группа «Бин») в качестве заместителя председателя совета директоров. В этой должности он займется управлением «стратегически важными сферами деятельности группы».
Также в «Сафмаре» Шишханов будет заниматься вопросами ритейла (группе принадлежат «М.Видео», «Эльдорадо», «Техносила») и внешнеэкономической деятельностью.
Шишханов возглавлял правление Бинбанка с 1996 года по 2015, напоминает «Интерфакс». В июле 2015 года он стал председателем правления МДМ банка и одновременно – главой совета директоров Бинбанка. После того, как процесс объединения банков закончился, Шишханов остался председателем правления единой кредитной организации.
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