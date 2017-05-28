Задержан еще один подозреваемый в причастности к теракту в Манчестере. Об этом сообщается в твиттере манчестерской полиции.

Им стал 25-летний молодой человек. Его имя не называется. Число задержанных, таким образом, достигло 14 человек, как напомнили в полиции, двоих задержанных ранее отпустили без каких-либо обвинений.

Ранее британские полицейские отчитались о задержании «сети террористов», которая стоит за взрывом на стадионе «Манчестер Арена».

Взрыв на стадионе произошел вечером 22 мая во время концерта. Погибли 22 человека, в том числе дети, больше 70 человек пострадали. Ответственность на себя взяло «Исламское государство».

Полиция Манчестера 27 мая опубликовала фотографию предполагаемого исполнителя теракта Салмана Абеди. По данным NBC, Абеди связан с «Аль-Каидой», он тренировался в их лагерях, а также ездил в Ливию и, возможно, в Сирию.