Фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева получил приз симпатий жюри на Каннском фестивале, передает «Интерфакс». «Золотая пальмовая ветвь» – у фильма «Квадрат» шведского режиссера Рубена Эстлунда.

«Это не то, что он хотел и что многие ожидали от фильма», – пишет The Guardian о Звягинцеве.

Фильм «Нелюбовь» – это драматический фильм о жизни одной московской семьи. Семейная пара переживает между собой трудности и близится к разводу. В череде всех проблем супруги забывают о своем единственном 12-летнем сыне, который неожиданно после очередной их ссоры исчезает.

Звягинцев участвует в Каннском фестивале уже в третий раз. В 2011 году на фестивале была впервые показана его кинодрама «Елена». Тогда он выиграл специальный приз жюри конкурсной программы «Особый взгляд». Позднее в 2014 году режиссер участвовал в фестивале с фильмом «Левиафан». Тогда ему удалось взять приз Каннского кинофестиваля за лучший сценарий.

Кинофестиваль в Каннах проходит уже в 70 раз. Всего в основном конкурсе участвует 19 фильмов. Главными претендентами на «Пальмовую ветвь», помимо Звягинцева, являются фильмы «Мир, полный чудес» американца Тодда Хейнса, «Квадрат» шведского режиссера Рубена Эстлунда, «120 ударов в минуту» француза Робена Кампийо.