Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев признал свою вину в получении взяток. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Газета уточняет, что Соловьев лишь частично признался в обвиняемых преступлениях. Изначально экс-главу Удмуртии обвиняли в получении взятки в 140 млн рублей, он же признался лишь в некоторых взяточных эпизодах.

Адвокаты Ирина Пикалева и Сергей Ларионов считают, что признательные показания от Соловьева могли быть получены под давлением следствия.

Александра Соловьева задержали 4 апреля по подозрению в получении взятки на общую сумму в 141,7 млн рублей, против него возбудили уголовное дело. В тот же день президент России Владимир Путин уволил Соловьева. Вместо него Путин назначил исполняющим обязанности главы Удмуртии сопредседателя центрального штаба Общероссийского народного фронта Александра Бречалова.

По версии следствия, взятку экс-главе Удмуртии передали компании, которые строили мосты через реки Каму и Буй. Соловьев должен был «обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов» и предоставить лицензии на геологоразведку и добычу песка.