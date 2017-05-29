Итоги саммита G7 в Таормине по «украинскому досье» и санкциям Запада в отношении России, казалось бы, не выглядят для Москвы негативно. Хотя в итоговой декларации ответственность за конфликт на Украине прямо возложена на Россию, которая де факто признается стороной конфликта, имеющей обязательства по Минским соглашениям (что Москва всегда отрицала), большой новизны в этом нет. Текст таорминской декларации по Украине почти дословно повторяет текст итогового заявления прошлогоднего саммита «семерки» в Японии, включая намерение «ужесточить санкции, если потребуется»:

«Мы подчеркиваем ответственность РФ в этом конфликте и обращаем внимание на роль, которую она должна играть в восстановлении мира и стабильности. Мы повторяем наше осуждение аннексии Крыма и подтверждаем нашу политику ее непризнания, а также нашу полную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы напоминаем, что период действия санкций в отношении России четко увязан с с полным выполнением Россией своих обязательств по Минским соглашениям и уважением суверенитета Украины. Санкции могут быть отменены только после того, как Россия выполнит свои обязательства. Однако, мы готовы предпринять дополнительные ограничительные меры для того, чтобы повысить издержки для России, если ее действия того потребуют».

Определенный позитив для Москвы – подчеркивающая ответственность Киева формулировка о том, что «устойчивое урегулирования кризиса на Украине может быть достигнуто лишь полным выполнением всеми сторонами своих обязательств по Минским соглашениям». Но никаких конкретных требований к Украине, кроме «сохраняющейся приверженности поддерживать ее амбициозную и необходимую программу реформ», «семеркой» не выдвинуто.

При желании можно увидеть прогресс в том, что российская тема в увязке с украинским кризисом в этом году отошли на задний план, – это один из последних пунктов во внешнеполитическом разделе декларации саммита, а на двусторонних встречах лидеров, по признанию советника президента США по национальной безопасности генерала Макмастера, Россия не обсуждалась. Но это скорее отражает наличие консенсуса в оценке ситуации и дальнейшего курса – не обсуждают, как правило, то, в чем нет разногласий.

Санкции на 10 лет