Полиция Великобритании задержала 15-го подозреваемого по делу о теракте на стадионе «Манчестер Арена», пишет Reuters.

Задержанным оказался 19-летний молодой человек, его задержали в рамках рейда в районе Гортон.

Таким образом сейчас под стражей находятся 13 человек. Двоих задержанных ранее отпустили без каких-либо обвинений.

До этого британская полиция отчиталась о задержании «сети террористов», стоящей за взрывом на в Манчестере. 28 мая был задержан 14-й подозреваемый по делу о теракте. Операция по задержанию продолжается.

Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» произошел вечером 22 мая во время концерта. Погибли 22 человека, в том числе дети, больше 70 человек пострадали. Ответственность на себя взяло «Исламское государство».