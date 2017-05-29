Фонд «Сколково» и Российская венчурная компания (РВК) решили создать три венчурных проекта, которые будут заниматься IT, индустриальными технологиями и биомедициной. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на старшего вице-президента по инновациям фонда «Сколково» Василия Белова и представителя РВК.

Официально документы о создании фондов будут подписаны 6 июня в «Сколково».

Планируется, что капитал каждого из фондов составит от 2,2 млрд до 3 млрд рублей. Из них 1,5 млрд в каждый внесет РВК, и еще по 20 млн – фонд «Сколково». Белов рассказал, что каждый из фондов вложит от 100 млн до 200 млн рублей в 10–12 стартапов; взамен они получат долю в 10–30%.

Возглавлять фонды будет управляющая компания «Сколково венчурные инвестиции» (99% у фонд «Сколково», а 1% – РВК). В управлении будут участвовать рыночные фонды iTech, I2BF и Primer ( в зависимости от специализации).

Весной 2016 года сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение Минфину и Минэкономразвития проработать интеграцию фонда «Сколково» и РВК. После этого покинул свой пост гендиректор РВК Игорь Агамирзян. СМИ писали, что он ушел после того, как появились сообщения о решенном вопросе «включения РВК в экосистему фонда» на правительственном уровне; писалось, что проект уже начался.