Военное следственное управление СКР по Южному военному округу завершило расследование уголовного дела, по которому проходили бывшие заместитель командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования ВВ МВД России Леонид Кривонос, замначальника штаба того же командования генерал-майор Андрей Головацкий и штабной капитан Вадим Зуев. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Генералов обвинили в получении взяток в крупном размере в составе группы лиц, а также в мошенничестве. Помимо этого, согласно следствию, Головацкий также злоупотребил должностными полномочиями.

Следствие считает, что Головацкий при помощи вышедшего в отставку Кривоноса и Зуева получали взятки от тех военнослужащих, которые хотели продлить контракты сверх возрастного предела либо перейти на другое место службы.

Всего генералы могли получить взяток на суммы от 94 тысяч до 250 тысяч рублей. Считается, что всего они получили 1,5 млн рублей. При этом все деньги они брали не наличными, а их им переводили на банковские карточки.

Само расследование началось в 2015 году, фигурантов задержали в 2016 году. По итогам расследования суд оставил Кривоноса в СИЗО, а двух других предполагаемых сообщников – под домашним арестом.

Газета отмечает, что все три фигуранта расследования отмечены государственными наградами. Кривонос, к примеру, был контужен во время покушения на президента Чечни Ахмата Кадырова. При этом Зуев во время одного ранения остался без пальца руки, после чего его перевели на штабную работу.

Кривонос, Головацкий и Зуев своей вины не признают. Так генерал-лейтенант считает, что дело сфабриковано. «Леонид Кривонос считает дело сфабрикованным – местью сотрудников УФСБ по ВВ МВД России за отказ дать им взятки»,– рассказал защитник Евгений Беркович.