Банк России послал предписание «Югре» на досоздание резервов более чем на 40 млрд рублей. Об этом «Ведомостям» рассказали узнавший о содержании документа от сотрудников ЦБ банкир, контрагент «Югры» и госбанкир. Все они получили сведения о предписании от одного из высокопоставленных руководителей Центробанка.

Два источника рассказали, что требуется досоздать резервов на 46 млрд рублей, третий рассказал о сумме в 50 млрд рублей. При этом регулятор дал на исполнение предписания короткое время.

Источники газеты рассказали, что банк после подобного предписания сможет потерять большую часть капитала. На данный момент капитал «Югры» составляет 51,7 млрд рублей.

«Дорезервирование на 46 млрд рублей означало бы почти полную потерю капитала банком, нарушение всех нормативов достаточности капитала и их возможное снижение ниже 2%», – рассказал методолог RAEX Юрий Беликов.

Два банкира, которых опросили «Ведомости», считают, что «Югра» может справиться с предписанием лишь с помощью акционеров.

Сообщается, что помимо предписания ЦБ ограничил операции с активами и пассивами банка, рассказали два источника. Газета уточняет, что для банка это фактически означает остановку его деятельности, потому что для «Югры» вклады физлиц являются основным источником фондирования, а ссуды юрлицам– основным доходных активом, дающим до 99% процентных доходов банка.

25 апреля в работе банка произошел сбой. Представители финансовой организации пояснили, что причиной стало нарушение в системе внешнего энергоснабжения, которое повлиял на работу оборудования. Вкладчики жаловались, что не могли получить деньги. Вечером 27 апреля работу банка восстановили.После этого 5 мая ЦБ решил внепланово проверить «Югру». По словам источников у Банка России вызвали опасения большой остаток на счетах банка, который на 1 апреля составлял 179,4 млрд рублей.

Банк «Югра» занимает 30-е место в российском рейтинге. В 2016 году основным владельцем банка стал совладелец «Горбушкиного двора» Алексей Хотин.