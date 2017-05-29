Банк России 29 мая отозвал лицензию у «Айви банка» и назначил в него временную администрацию. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

«Совершенные кредитной организацией операции и сделки привели к возникновению в деятельности банка оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и создали реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков. <…> Осуществляемые руководством и собственниками кредитной организации мероприятия по нормализации ее деятельности признаны надзорным органом неэффективными и недостаточными», – отмечается в сообщении.

В ЦБ указали, что бизнес-модель банка «носила выраженный кэптивный характер и в значительной степени была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации». Регулятор неоднократно вводил в «Айви банке» ограничения и запрет на привлечение вкладов населения.

Как указывает газета «Ведомости», «Айви банк» связан с советником президента России по делам интернета Германом Клименко и бизнесменом Романом Троценко, бывшим советником главы «Роснефти» Игоря Сечина. Так, владелец «Новапорта» Троценко вместе с Ларисой Сизовой и Юлией Никишовой через компанию «Прогресс» контролируют 9,9% в капитале «Айви банка». В свою очередь, Клименко совместно с Андреем Кузиным и Александрой Орджоникидзе через фирму «3ДНьюс» владеет 6,18% банка и напрямую – еще 3,81%.

«Айви банк» был создан в 1992 году. На 1 мая 2017 года, согласно данным ЦБ, банк занимал 432-е место по величине активов среди российских финансовых организаций. В конце апреля сообщалось о выемке документов, которую в «Айви банке» провели по делу одного из клиентов организации – компании «Оргмонтажпроект».