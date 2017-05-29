Политик Алексей Навальный подал в мэрию Москвы заявку на проведение в столице антикоррупционного митинга и шествия 12 июня. Об этом он сообщил в своем блоге.

Согласно заявке, шествие должно пройти от площади Тверская застава, улицам 1-я Тверская-Ямская, Тверская и Охотный ряд и завершиться митингом напротив дома 2 на улице Охотный Ряд. Мероприятие начнется в 14:00, предполагаемое количество участников – до 15 тысяч человек.

Навальный отметил, что «процесс пошел и в других городах». Заявки на проведение мероприятий 12 июня подали в Томске, Воронеже, Самаре, Чебоксарах, Калуге, причем, по словам политика, активисты «с ночи» ждали открытия местных администраций, чтобы подать заявки первыми.

«Во многих регионах власти ожидаемо начали заниматься своим мелким мухлежом. При открытии помещений мэрии обнаруживаются “молодогвардейцы Единой России”, которые подали заявки буквально на все площади в городе», – отметил Навальный.

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Предыдущая акция Навального состоялась 26 марта: антикоррупционные митинги прошли почти в сотне российских городов. Поводом для акций стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о «тайной империи» премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Во многих городах местные власти шествия не согласовали; так, в Москве по итогам митинга задержали более тысячи человек. Президент РФ Владимир Путин, комментируя митинги, сравнил их с началом «арабской весны» и «Евромайдана».