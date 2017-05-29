После продажи Mediascope (бывшая TNS Russia) Всероссийскому центру изучения общественного мнения (ВЦИОМ) компания резко повысила цены на свои услуги. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на президента рекламного агентства Twiga Александра Оганджаняна.

«Первое же решение, которое правление этой компании принимает после продажи,– они поднимают цены в 2,5 раза. Это значит, что из 80 рекламных агентств 60 могут сразу закрываться и вешать амбарный замок – они неспособны за эти деньги покупать их исследования, это живой барьер для небольшого бизнеса», – отметил он.

Собеседники газеты отмечают, что это первое резкое повышение цен за долгие годы. Официально комментировать ситуацию опрошенные «Коммерсантом» телеканалы и агентства не стали.

По неофициальным данным, Mediascope назначал цену каждому клиенту индивидуально.Так, у одного из небольших агентств плата повысилась почти втрое и составила несколько миллионов рублей, что «ощутимо» для бизнеса, пишет издание. Для одного из федеральных телеканалов стоимость подписки увеличилась на 30%, добавляет «Коммерсантъ». При этом отмечается, что телеканалы и агентства не могут приобрести ТВ-измерения у другой компании, так как аккредитация в Роскомнадзоре есть только у Mediascope.

«ВЦИОМ-Медиа», «дочка» ВЦИОМ, купила 80% TNS Russia у британской WPP в 2016 году. После покупки компанию переименовали в Mediascope. Сделка финансировалась на средства ВТБ, который выдал «ВЦИОМ-Медиа» кредит в 1,4 млрд рублей на семь лет. Начать выплаты компания должна в 2018 году. Опрошенные «Коммерсантом» участники рынка связывают повышение цен именно с этим обстоятельством.