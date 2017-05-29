Акционеры банка «Югра» в ближайшее время пополнят капитал финансовой организации почти на $500 млн (около 29 млрд рублей по текущему курсу ЦБ). Об этом сообщил президент банка Алексей Нефедов, передает «Прайм».

По его словам, средства внесут в виде конвертации субординированного депозита в капитал «Югры». Нефедов отметил, что решение акционеров связано «с огромным потенциалом этого актива на фоне восстановления экономики».

Ранее 29 мая газета «Ведомости» со ссылкой на источники написала, что ЦБ предписал «Югре» увеличить резервы более чем на 40 млрд рублей (по данным одного из собеседников газеты, – на 50 млрд рублей). Между тем Нефедов не подтвердил, что такое предписание ЦБ было получено банком.

«В случае появления подобных рекомендаций от регулятора у банка есть все резервы и ресурсы для их реализации», – подчеркнул глава «Югры».

По данным «Ведомостей», ЦБ также ограничил операции с активами и пассивами «Югры», что означает для банка фактическую остановку работы. Как пояснило издание, вклады населения – основной источник фондирования, а кредиты компаниям – источник 99% процентных доходов банка. Что касается досоздания резервов, «Ведомости» указывали, что после такого предписания ЦБ «Югра» может потерять большую часть своего капитала в 51,7 млрд рублей.

«Югра» занимает 30-е место в рейтинге российских финансовых организаций. В 2016 году основным акционером банка стал совладелец «Горбушкиного двора» Алексей Хотин.