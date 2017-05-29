Затраты государства на «Иннополис», первый в России IT-город, превысили 21,5 млрд рублей. Общую стоимость контрактов подсчитал РБК, также обративший внимание на то, что зарабатывают на проекте в основном люди, связанные с министром связи РФ Николаем Никифоровым и главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Как указывает РБК, республиканское правительство изначало позиционировало «Иннополис» как государственно-частный проект, способный в дальнейшем привлечь сторонних инвесторов. Однако спустя пять лет после начала строительства города почти все связанные с ним процессы контролирует государство.

Так, журнал РБК выяснил, что ключевым стройподрядчиком IT-города стало производственно-строительное объединение (ПСО) «Казань», сумма контрактов с которым достигла 11 млрд рублей. В 2000-е годы ПСО входило в группу ТАИФ, контролируемую семьей первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, но после того, как республику возглавил Минниханов, единоличным собственником ПСО стал депутат Госсовета Татарстана Равиль Зиганшин. Последний, как отмечает РБК, – бывший партнер по бизнесу жены Никифорова Светланы.

Кроме того, сам Никифоров оказался владельцем 14 доменов «Иннополиса». Как пояснил глава Минкомсвязи журналу РБК, он выкупал их у киберсквоттеров еще до перехода на госслужбу. «С тех пор осталась привычка: если кто-то из коллег обсуждает какой-то проект, я часто сразу регистрирую им адреса, а потом просто передаю их», – добавил министр.

Журнал также напомнил, что по линии Минкомсвязи на работы по строительству «Иннополиса» в 2012 году было направлено 4,7 млрд рублей. Однако спустя три года проверка Счетной палаты показала, что министерство внесло средства не в созданное первым ОАО «Иннополис», а в другое юридическое лицо с тем же названием, при этом в изначальном «Иннополисе» доля структур Зиганшина позднее увеличилась до 50%. Структурам Зиганшина также принадлежит большая часть земель как самого IT-города, так и территорий вокруг.

Зиганшин на вопросы РБК не отвел, в ПСО «Казань» предоставили справку, что участвуют в «исторической стройке». Никифоров личного знакомства с бизнесменом не отрицал, но отметил, что выбор участков под «Иннополис» никак не связан с тем, что земля принадлежала Зиганшину.