Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал недостоверной статью The New York Times, в которой говорилось, что он готов дать показания в Сенате США о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы, если Вашингтон предоставит ему полный иммунитет от возможного судебного преследования. Выдержки из заявления бизнесмена приводит «Интерфакс».

[Публикация] лишь в некоторых моментах является верной, а по сути своей – ложной и вводящей в заблуждение. Единственной правдой в данной статье является тот факт, что я действительно хочу помочь демократически избранным комитетам Конгресса США, действующим от лица американского народа, установить истину, – отметил он.

По словам Дерипаски, у него есть доказательства, свидетельствующие, «что, безусловно, неприятно для некоторых», «прямо о противоположном в отношении истории вмешательства России».

Заметка дополняется.