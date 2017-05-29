Бизнесмен Алишер Усманов подарит автору пародий на его видеообращения к оппозиционеру Алексею Навальному iPhone7 Plus и футболку со своим автографом. Об этом он написал в вконтакте.

«Я очень ценю шутки и юмор и рад, что вызвал своими видео появление стикеров, карикатур, пародий, видео роликов и мемов. Примеры творчества по теме моих видеообращений и их развитие я с удовольствием буду размещать на своей странице в социальной сети вконтакте и раз в неделю буду премировать автора наиболее удачного, на мой субъективный вкус, творения», – сказал он.

Для проведения конкурса он создал группу в социальной сети. Первого победителя Усманов уже выбрал, он также отметил авторов стикеров для мессенджера Telegram.

https://vk.com/video429340904_456239019

Первое видеообращение к оппозиционеру Усманов записал 18 мая. Таким образом он ответил на обвинения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), высказанные в расследовании «Он вам не Димон». Усманов назвал оппозиционера «лузером» и закончил свое обращение словами «Тьфу на тебя, Алексей Навальный». Оппозиционер счел видео угрозой, но позвал бизнесмена на дебаты. В ответ на это Алишер Усманов заявил, что ждал извинений, а не приглашения на дебаты.

30 июня начинается рассмотрение по существу иска Усманова к Навальному о защите чести и достоинства. Поводом для обращения в суд стало расследование ФБК, в котором утверждается, что Усманов подарил усадьбы в подмосковном Знаменском премьер-министру Дмитрию Медведеву, что в фонде сочли взяткой.