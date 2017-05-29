Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в офисах «Яндекса» в Киеве и Одессе. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу компании.

В «Яндексе» рассказали, что о причинах обыска пока не знают.

«К нашим офисам уже выехали адвокаты. В рамках правовых процедур мы готовы предоставить органам необходимую информацию», – отметили в компании.

Позднее спикер СБУ Елена Гитлянская рассказала, что обыски в офисах «Яндекса» проводят в рамках уголовного дела о госизмене. Ее слова приводит «Интерфакс».

В Кремле заявили, что пока не обладают подробной информацией по поводу этой ситуации.

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Президент Украины Петр Порошенко 16 мая расширил санкции против России, под них попали «Одноклассники» и «ВКонтакте», Mail.Ru Group, «Яндекс».

Как заявлял представитель Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Валентин Петров, блокировка российских сайтов позволит обезопасить пользователей. По его словам, в этих санкциях был важен «элемент неожиданности», чтобы компании не успели «мимикрировать».

Петров отмечал, что пользователей не будут наказывать за обход блокировок.