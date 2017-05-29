Водителя экс-депутата Дениса Вороненкова похитили в Белоруссии накануне убийства политика. Об этом рассказала жена экс-депутата Мария Максакова в интервью телеканалу Zik.

По ее словам, водитель ехал на Украину через Белоруссию. В городе Гомель его остановили на блокпосте, и сотрудники якобы вызвали ФСБ, которые увезли водителя в Брянскую область. Там мужчину допрашивали на протяжении 12 часов. По словам Максаковой, его лишили средств связи, не кормили и не давали спать.

После допроса водителя отпустили и он приехал в Киев 23 марта – в день убийства Дениса Вороненкова. Она отметила, что готова назвать имена участвовавших в похищении.

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Максакова также высказала уверенность в том, что президент России Владимир Путин не знал о планировавшемся убийстве. Тем не менее, по ее мнению, Россия причастна к гибели ее мужа.

Вороненкова застрелили в центре Киева. Охранник бывшего депутата ранил нападавшего, тот скончался в больнице. Киллером оказался гражданин Украины Павел Паршов, который ранее служил в Национальной гвардии Украины.

Бывший депутат вместе женой покинули Россию в октябре 2016 года. Вороненков в интервью рассказывал, что причиной стало преследование со стороны ФСБ. Он также назвал присоединения Крыма к России незаконным. После этого Следственный комитет объявил его в розыск по делу 2011 года.