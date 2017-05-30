23 мая прошел обыск в квартире у одного из самых известных российских театральных режиссеров – Кирилла Серебренникова и в возглавляемом им Гоголь-центре. После этого Серебренникова увезли на допрос в СК. В тот день обыски шли еще у семнадцати человек – в частности, у директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум, директора ярославского театра им. Волкова Юрия Итина и бывшего главного бухгалтера проекта «Седьмая студия» Нины Масляевой.
Ситуация вокруг «Седьмой студии» породила массу дискуссий. Один из вопросов – стоит ли режиссеру брать деньги у государства и на что ему потом рассчитывать? Republic изучил, как финансируются московские театры и в какие рамки их ставит бюджет.
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