Президент России Владимир Путин знает об истории с задержанием на Новом Арбате мальчика, читавшего стихи Шекспира. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Разумеется, во всех дайджестах эта информация содержится, но этот случай не требует никаких отдельных докладов. Это все-таки не вопрос президента», – цитирует его «Интерфакс».

Ранее Путин объявил в России Десятилетие детства, начиная с 2018 года. Соответствующий указ был опубликован на портале правовой информации. Как отмечалось, это станет продолжением программы реализации национальной стратегии в сфере защиты детства.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что у органов опеки нет вопросов к семье ребенка. Вопросы в данном случае могут быть к «организации конструктивного досуга ребенка», добавила она.

Отец задержанного ребенка Илья Скавронски рассказал радиостанции «Говорит Москва», что мальчик и раньше читал стихи на улице, полицейские это видели, но «никогда не подходили к нему грубо».

«Подходили, гладили по головке, говорили: “Ну, постой немножко, потом иди домой”, это было так всегда. Это первый вопиющий случай», – отметил он.

Скавронски также отметил, что его сын действительно собирал деньги за чтение стихов. По его словам, обычно он тратит их на сладости и сувениры. Отец мальчика подчеркнул, что его не заставляют выходить на улицу и не забирают у него деньги.

Десятилетнего мальчика, который на Воздвиженке вслух читал отрывки из трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет», задержали вечером 26 мая за попрошайничество. Как рассказывал Илья Скавронски, его жена пыталась помешать полицейским увезти мальчика в ОВД. В результате полиция составила на нее протокол о неповиновении полицейским. В отношении отца мальчика составили протокол о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.