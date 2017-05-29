Осужденный за государственную измену 76-летний преподаватель МГТУ имени Баумана и сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимир Лапыгин обратился с просьбой о помиловании к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает «Открытая Россия».

По данным организации, прошение Лапыгина сейчас рассматривается в Тверской комиссии по помилованию, кроме того, он направил кассационную жалобу в Верховный суд.

В свою очередь, адвокат Лапыгина Василий Процык рассказал «Интерфаксу», что прошение о помиловании его подзащитный подал еще в марте, но «ответа пока нет». Наказание он отбывает в колонии в Тульской области.

Лапыгина приговорили к семи годам колонии в сентябре 2016 года. Его обвинили в том, что «примерно в 2009 году», он передал Китаю «программный комплекс, позволяющий рассчитывать оптимальные аэродинамические характеристики гиперзвуковых летательных аппаратов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну».

Сам преподаватель отмечал, что переслал своему знакомому из КНР ознакомительную версию программы. Лапыгин подчеркивал, что в этой версии программный комплекс мог просчитать «только пример для спускаемого аппарата типа „Союз“, неоднократно описанный в открытых публикациях». Свою вину он не признал. Верховный суд позднее оставил приговор без изменений.